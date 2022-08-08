В Сочи мужчина погиб от удара молнии

В горах Сочи 47-летний турист скончался от удара молнии.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией», — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

Как пишет kp.ru, по данным следствия, ЧП произошло днём 7 августа во время пешего спуска в районе горного хребта Аибга.

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