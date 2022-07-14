Эксперт по безопасности Халилов рассказал о правилах поведения в грозу

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Эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов рассказал, как обезопасить себя при грозе в городе, лесу или на транспорте.
Эксперт по безопасности Халилов рассказал о правилах поведения в грозу
  • РИА Новости

В беседе с «Москвой 24» он отметил, что в городе наибольшую опасность представляет шквалистый ветер, который может сорвать кровлю или баннеры. 

В такую погоду необходимо найти безопасное место — подъезд дома, торговый центр, подземный переход — и переждать там стихию.

Во время грозы в лесу можно укрыться в овраге, возле кустарников и вдали от высоких сухих деревьев. Важно не подходить к одиноко стоящим деревьям, большим камням, не идти по полю с зонтиком, а телефон при этом лучше отключить.

Если во время грозы вы едете на автомобиле, важно не выходить из него.

«Обязательно закройте все окна в машине и выберите место для остановки. Важно, чтобы поблизости не было больших деревьев, рекламных баннеров, каких-либо шатких конструкций, которые могут упасть на автомобиль при сильном ветре или при ударе в них молнии», — добавил Халилов.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.

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