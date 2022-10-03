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В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара региона Лайко

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Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об отстранении от должности военного комиссара региона Юрия Лайко.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент», — сказал Дегтярёв.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что частичная мобилизация должна касаться, прежде всего, тех граждан, которые проходили службу в Вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Он потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

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