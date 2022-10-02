Путин назначил своих представителей при рассмотрении ФКЗ о новых регионах

Президент России Владимир Путин назначил своих официальных представителей при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов о новых территориях.

Официальными представителями президента назначили председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса и главу аналогичного комитета Госдумы Павла Крашенинникова.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его заместитель Евгений Иванов были назначены представителями Путина при рассмотрении договоров о принятии новых регионов в состав России.