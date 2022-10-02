Путин назначил своих представителей при рассмотрении ФКЗ о новых регионах
- РИА Новости
Официальными представителями президента назначили председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса и главу аналогичного комитета Госдумы Павла Крашенинникова.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его заместитель Евгений Иванов были назначены представителями Путина при рассмотрении договоров о принятии новых регионов в состав России.