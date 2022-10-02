Лавров назначен представителем Путина при рассмотрении договоров о новых регионах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его заместитель Евгений Иванов назначены представителями российского президента Владимира Путина при рассмотрении договоров о принятии новых регионов в состав России.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Лавров и Иванов будут представителями Путина при рассмотрении Федеральным Собранием договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.