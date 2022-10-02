Лавров назначен представителем Путина при рассмотрении договоров о новых регионах
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Лавров и Иванов будут представителями Путина при рассмотрении Федеральным Собранием договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.