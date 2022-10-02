КС: переходный период для интеграции новых регионов России действует до 1 января 2026 года

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией действует до 1 января 2026 года, следует из постановления российского Конституционного суда.

«До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции», — говорится в постановлении о принятии ДНР в состав России.

Отмечается, что регионы необходимо интегрировать в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

В остальных трёх постановлениях установлен аналогичный срок.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.