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Милонов анонсировал законопроект о лишении депутатов отсрочки от частичной мобилизации

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В Госдуме подготовят законопроект, позволяющий лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации в случае, если они изъявляют желание принять участие в спецоперации на Украине, заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

Он отметил, что действующее законодательство исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован. По словам Милонова, это проблематично, так как из-за пропуска заседаний депутатов могут наказывать.

«Мы обсуждали с Андреем Турчаком ситуацию. И он дал задание тем, кто занимается законодательством о статусе депутата, (проработать. — RT) данную ситуацию... надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал депутат РИА Новости.

Он добавил, что парламентарии не получают денег за службу в Донбассе и идут на фронт, исходя из собственных возможностей, за свой счёт.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что получил повестку из военкомата.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ещё 15 депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов отправятся в зону российской специальной военной операции на Украине.

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