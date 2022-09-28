Турчак заявил, что ещё 15 членов «Единой России» отправятся в зону спецоперации
- РИА Новости
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«Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней — добровольно и по мобилизации», — написал Турчак в Telegram.
Он уточнил, что заявления от депутатов с просьбой мобилизовать их в зону проведения специальной военной операции продолжают поступать.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.