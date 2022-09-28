Турчак заявил, что ещё 15 членов «Единой России» отправятся в зону спецоперации

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ещё 15 депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов отправятся в зону российской специальной военной операции на Украине.

«Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты «Единой России» всех уровней — добровольно и по мобилизации», — написал Турчак в Telegram.

Он уточнил, что заявления от депутатов с просьбой мобилизовать их в зону проведения специальной военной операции продолжают поступать.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.