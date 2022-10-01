В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
- РИА Новости
Уточняется, что авария произошла в субботу в 12:50.
«В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Отмечается, что в данный момент проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее стало известно, что в Ярославской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли четыре человека, в том числе двое детей.