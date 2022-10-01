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В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

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В Рязанской области в результате столкновения эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали, сообщили в ГИБДД по региону.
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
  • РИА Новости

Уточняется, что авария произошла в субботу в 12:50.

«В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что в данный момент проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в Ярославской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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