В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

В Рязанской области в результате столкновения эвакуатора, грузовика и двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё четверо пострадали, сообщили в ГИБДД по региону.

Уточняется, что авария произошла в субботу в 12:50.

«В результате ДТП водитель и два пассажира Renault Fluence погибли, один пассажир Renault Fluence, водитель и пассажир Mitsubishi, водитель эвакуатора получили травмы», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что в данный момент проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в Ярославской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли четыре человека, в том числе двое детей.