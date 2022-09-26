Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
- РИА Новости
«По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Хёндэ Туссан», выехал на полосу встречного движения, произвёл столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1965 года рождения», — сообщает Управление МВД России по Ярославской области.
Отмечается, что на место ДТП прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
24 сентября один человек погиб и трое пострадали при наезде автомобиля на остановку в Перми.