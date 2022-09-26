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Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области

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В Ярославской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
  • РИА Новости

«По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Хёндэ Туссан», выехал на полосу встречного движения, произвёл столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1965 года рождения», — сообщает Управление МВД России по Ярославской области.

Отмечается, что на место ДТП прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

24 сентября один человек погиб и трое пострадали при наезде автомобиля на остановку в Перми.

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