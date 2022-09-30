Генштаб ВС России: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты.

В связи с предстоящим осенним призывом на срочную военную службу он прокомментировал участившиеся случаи нападений и поджогов зданий военкоматов.

Цимлянский добавил, что весенний призыв уже был проведён в условиях экстремистских действий отдельных граждан, включая поджоги зданий военкоматов, запугивание призывников и их родителей путём распространения недостоверных сообщений в СМИ.

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — заявил он.

По словам Цимлянского, за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Согласно указу президента, осенний призыв будет осуществлён с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что в Новосибирске попытались поджечь военкомат с помощью бутылок с зажигательной смесью. Позже подозреваемого в попытках организации поджогов зданий военкоматов в Новосибирске заключили под стражу на два месяца.

Также Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.