военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генштаб ВС России: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Короткая ссылка
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты.
Генштаб ВС России: поджоги военкоматов расцениваются как теракты
  • РИА Новости

В связи с предстоящим осенним призывом на срочную военную службу он прокомментировал участившиеся случаи нападений и поджогов зданий военкоматов.

Цимлянский добавил, что весенний призыв уже был проведён в условиях экстремистских действий отдельных граждан, включая поджоги зданий военкоматов, запугивание призывников и их родителей путём распространения недостоверных сообщений в СМИ.

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — заявил он.

По словам Цимлянского, за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Согласно указу президента, осенний призыв будет осуществлён с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. 

Ранее стало известно, что в Новосибирске попытались поджечь военкомат с помощью бутылок с зажигательной смесью. Позже подозреваемого в попытках организации поджогов зданий военкоматов в Новосибирске заключили под стражу на два месяца.

Также Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить