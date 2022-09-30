Подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов в Новосибирске арестовали

Мужчину, подозреваемого в попытках организации поджогов зданий военкоматов в Новосибирске, заключили под стражу на два месяца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя УФСБ России по Новосибирской области Ирины Зебровой.

Зерброва рассказала, что задержанный «по заданию западных заказчиков» искал исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области.

Она пояснила, что поджоги предполагалось совершить с целью устрашения населения, склонения жителей региона к отказу от участия в спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения террористического акта.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что в Новосибирске попытались поджечь военкомат бутылками с зажигательной смесью.