военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медработников

Короткая ссылка
В Московской области ещё 33 медработника получили сертификаты на социальную ипотеку.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медработников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На медработников ложится огромная нагрузка. Так было и до пандемии, и во время, и сейчас. Поскольку всегда есть те, кто нуждается в медицинской помощи. С начала года свидетельства на социальную ипотеку получили 214 медицинских специалистов, а всего в этом году планируем вручить 300 сертификатов», — заявила зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 840 врачей бесплатно получили землю с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить