В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медработников

В Московской области ещё 33 медработника получили сертификаты на социальную ипотеку.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На медработников ложится огромная нагрузка. Так было и до пандемии, и во время, и сейчас. Поскольку всегда есть те, кто нуждается в медицинской помощи. С начала года свидетельства на социальную ипотеку получили 214 медицинских специалистов, а всего в этом году планируем вручить 300 сертификатов», — заявила зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 840 врачей бесплатно получили землю с начала года.