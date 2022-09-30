Кардиолог Соколов назвал пассивное курение одной из причин болезней сердца

Врач-кардиолог клиники академика Ройтберга кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал о возможных причинах болезней сердца.

«В зону риска по сердечным болезням входят люди с повышенным артериальным давлением, диабетики, курильщики, в том числе пассивные. Спровоцировать сердечную боль могут также физические нагрузки, длительное или сильное эмоциональное напряжение и охлаждение», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил врач, свою роль в развитии болезней сердца играет и неправильное питание.

По словам Соколова, помимо соблюдения здорового образа жизни, желательно ограничить избыточное употребление алкоголя и жирных продуктов. Кроме того, необходимо умеренно заниматься физической активностью.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.