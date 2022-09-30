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Путин: у республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией

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У Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: у республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей общая судьба с Россией
  • РИА Новости

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях наша общая судьба и тысячелетняя история», — заявил Путин на церемонии принятия в состав России новых территорий.

Он добавил, что люди пронесли любовь к России через годы, «это чувство никто не может в нас уничтожить».

Российский лидер также подчеркнул, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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