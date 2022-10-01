Авктоэксперт рассказал, когда нужно начинать готовить автомобиль к зиме

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT рассказал о важных аспектах подготовки личного автомобиля к зиме.

Автоэксперт отметил, что владельцы должны начинать подготовку автомобиля к зиме ещё весной.

«Как только зима прошла, уже надо об этом думать. О чём сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество», — считает Канаев.

Он добавил, что автовладельцам «не стоит дожидаться холодов».

«Цены будут другие, и дефицит на рынке уже есть... Шины, конечно, один из важнейших моментов. Потому что, если всё остальное ещё более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на пятьдесят превышают ту стоимость, которая была в прошлом году. Конечно, помимо этого, в обязательном порядке необходимо подготовить машину и решить все проблемы именно сейчас. Все ремонты нужно заканчивать до холодов. Чтобы ещё была возможность всё, что нужно, посмотреть, доделать или переделать», — заключил собеседник RT.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин, главный редактор автомобильного издания Quto, спрогнозировал подорожание зимних шин в магазинах на 5—7%.