Автоэксперт Кадаков рассказал, как сократить расходы на обслуживание машины

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как сократить расходы на обслуживание машины.

«Основные моменты, где можно экономить, — это топливо и техобслуживание: шины, масло, проведение каких-то регламентных или мелких ремонтных работ и так далее», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, для экономии на топливе нужно изменить стиль езды — например, если человек водит слишком агрессивно, достаточно начать передвигаться более аккуратно.

«Что касается обслуживания, это, наверное, палка о двух концах, и главное, чтобы экономия не переросла во что-то серьёзное», — предупредил Кадаков.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.