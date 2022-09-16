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Автоэксперт Ракитин напомнил водителям о сезонном росте цен на зимние шины

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Автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин спрогнозировал подорожание зимних шин в магазинах на 5—7%.
Автоэксперт Ракитин напомнил водителям о сезонном росте цен на зимние шины
  • Gettyimages.ru

Сезонный подъём цен на зимние шины не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует её брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже 5 °С. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на 5—7%», — сказал Ракитин.

По его словам, второй причиной подорожания в этом году может стать дефицит зимних шин на российском рынке.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.

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