Автоэксперт Ракитин напомнил водителям о сезонном росте цен на зимние шины

Автоэксперт, главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин спрогнозировал подорожание зимних шин в магазинах на 5—7%.

Сезонный подъём цен на зимние шины не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует её брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже 5 °С. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на 5—7%», — сказал Ракитин.

По его словам, второй причиной подорожания в этом году может стать дефицит зимних шин на российском рынке.

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