В Кировской области направят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в школах

В Кировской области выделят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в учреждениях образования. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Средства направят на усиление мер безопасности в школах и техникумах, а именно — на введение профессиональной охраны.

Также стало известно, что в Ставрополе завершили первый этап капремонта лицея №38 и гимназии №3 в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», готовность объектов оценивается в 30%. Об этом информирует «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось ещё 28 новых зданий образовательных учреждений в 2022 году.