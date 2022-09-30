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В Кировской области направят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в школах

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В Кировской области выделят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в учреждениях образования. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов.
В Кировской области направят 23,5 млн рублей на повышение безопасности в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Средства направят на усиление мер безопасности в школах и техникумах, а именно — на введение профессиональной охраны.

Также стало известно, что в Ставрополе завершили первый этап капремонта лицея №38 и гимназии №3 в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», готовность объектов оценивается в 30%. Об этом информирует «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось ещё 28 новых зданий образовательных учреждений в 2022 году.

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