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В Москве открылось ещё 28 новых зданий образовательных учреждений в 2022 году

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В Москве открылось ещё 28 новых зданий образовательных учреждений для дошкольников и школьников в 2022 году, заявил руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.
В Москве открылось ещё 28 новых зданий образовательных учреждений в 2022 году
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» Молотков отметил, что за лето в школах провели ремонт, проверили системы безопасности и жизнеобеспечения.

«Все посты оборудованы системами и металлодетекторами, кнопками экстренного вызова. Поэтому в том, что касается безопасности, можно быть уверенными. Это тема, которая всегда вызывает наибольший фокус внимания», — добавил он.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.

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