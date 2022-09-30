Врач Скатерщикова рассказала о признаках аллергии на инфекционное заболевание

Аллерголог Наталья Скатерщикова рассказала о признаках аллергии на инфекционное заболевание.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что в ответ на инфекцию у человека могут возникнуть жалобы на разные симптомы аллергии. Нередко пациенты жалуются, например, на зуд глаз, отёчность век, заложенность носа, кашель.

По словам эксперта, в некоторых случаях реакция будет проявляться в виде высыпаний на коже, шелушения или тошноты.

Ранее врач-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН, профессор Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.