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Врач Скатерщикова рассказала о признаках аллергии на инфекционное заболевание

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Аллерголог Наталья Скатерщикова рассказала о признаках аллергии на инфекционное заболевание.
Врач Скатерщикова рассказала о признаках аллергии на инфекционное заболевание
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что в ответ на инфекцию у человека могут возникнуть жалобы на разные симптомы аллергии. Нередко пациенты жалуются, например, на зуд глаз, отёчность век, заложенность носа, кашель.

По словам эксперта, в некоторых случаях реакция будет проявляться в виде высыпаний на коже, шелушения или тошноты.

Ранее врач-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева, член-корреспондент РАН, профессор Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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