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«Объясняем.рф»: военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации

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В период частичной мобилизации военнослужащие-контрактники не могут быть уволены по истечении срока службы. Об этом говорится на портале «Объясняем.рф».
«Объясняем.рф»: военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации
  • РИА Новости

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО», — уточняется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза подчеркнул, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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