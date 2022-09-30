«Объясняем.рф»: военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации

В период частичной мобилизации военнослужащие-контрактники не могут быть уволены по истечении срока службы. Об этом говорится на портале «Объясняем.рф».

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО», — уточняется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза подчеркнул, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.