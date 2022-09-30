Корпорация Apple перевела сотрудников из России в Киргизию
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники газеты «Ведомости», подготовка к переезду началась весной. Примерно в то же время топ-сотрудники корпорации переехали в Дубай и Лондон.
По информации издания, в Google также предлагали персоналу перевод в другие страны, однако многие работники отказались из-за климата и дальности переезда.
По данным «Известий», цена iPhone в России за месяц снизилась на 30%.
В конце апреля российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.