«Известия»: цена IPhone в России за месяц снизилась на 30%

Завезённые в Россию по параллельному импорту IPhone последней модели за месяц стали дешевле на 30%. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что цены снизились на iPhone 13 Pro Max и младшие версии смартфона.

Снижение зафиксировано в салонах МТС, «Ситилинк», «Связной», re:Store и в других магазинах.

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone», — заявил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Он объяснил, что снижение цен связано в том числе с укреплением курса рубля.

В конце апреля российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.