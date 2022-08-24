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«Известия»: цена IPhone в России за месяц снизилась на 30%

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Завезённые в Россию по параллельному импорту IPhone последней модели за месяц стали дешевле на 30%. Об этом пишет газета «Известия».
«Известия»: цена IPhone в России за месяц снизилась на 30%
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что цены снизились на iPhone 13 Pro Max и младшие версии смартфона. 

Снижение зафиксировано в салонах МТС, «Ситилинк», «Связной», re:Store и в других магазинах. 

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone», — заявил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Он объяснил, что снижение цен связано в том числе с укреплением курса рубля.

В конце апреля российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России. 

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