«Известия»: цена IPhone в России за месяц снизилась на 30%
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Отмечается, что цены снизились на iPhone 13 Pro Max и младшие версии смартфона.
Снижение зафиксировано в салонах МТС, «Ситилинк», «Связной», re:Store и в других магазинах.
«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone», — заявил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.
Он объяснил, что снижение цен связано в том числе с укреплением курса рубля.
В конце апреля российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.