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Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке

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Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке, после чего был помещён в психбольницу.

Об этом сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

«Мужчина нанёс телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приёмной учебного заведения», — приводит сообщение РИА Новости.

Мужчина был задержан и передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации.

Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причинённого вреда.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщал, что посетитель бара в центре российской столицы во время конфликта ранил охранника заведения, после чего скрылся.

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