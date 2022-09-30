Пьяный мужчина избил двух подростков в колледже во Владивостоке
Об этом сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.
«Мужчина нанёс телесные повреждения двум несовершеннолетним и повредил имущество в приёмной учебного заведения», — приводит сообщение РИА Новости.
Мужчина был задержан и передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации.
Подростков направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причинённого вреда.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщал, что посетитель бара в центре российской столицы во время конфликта ранил охранника заведения, после чего скрылся.