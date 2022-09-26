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МВД: посетитель бара в центре Москвы ранил охранника во время конфликта

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Посетитель бара в центре российской столицы во время конфликта ранил охранника заведения, после чего скрылся. Ведётся его розыск.
МВД: посетитель бара в центре Москвы ранил охранника во время конфликта
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Полиция получила информацию о стрельбе около одного из домов на Пресненском Валу. На место прибыли сотрудники полиции.

«Предварительно установлено, что по данному адресу, в развлекательном заведении, между сотрудником охраны и посетителем произошел конфликт, в ходе которого последний причинил ранение мужчине и скрылся», — заявили в главке.

Ведётся розыск подозреваемого. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, по предварительным данным, стрелявший был пьян.

Ранее РИА Новости сообщило, что в результате стрельбы в ходе конфликта возле клуба «16 Тонн» в центре Москвы пострадал один человек, его госпитализировали.

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