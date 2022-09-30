Глава Бурятии сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

Мобилизационные мероприятия в Бурятии завершены, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

«В республике задание по мобилизации выполнено. Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются», — заявил Цыденов в Telegram.

По его словам, в настоящее время ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании подчеркнул, что мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Как заявило Минобороны России, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, после прохождения слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.