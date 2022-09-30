Кабмин установил надбавку к зарплате в 5% для сотрудников МВД и ряда силовых структур

Правительство России установило надбавку к зарплате для сотрудников МВД и ряда российских силовых ведомств.

Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5% — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года; б) 10% — с 1 октября 2023 года», — говорится в документе.

В частности, надбавка затронет сотрудников полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов.

Согласно данным Росстата, которые проанализировал RT, в июне текущего года самой высокооплачиваемой сферой деятельности стала работа, связанная со страхованием и финансами.