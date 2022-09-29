В Белгородской области опровергли слухи о «приказе» об изъятии техники для нужд армии

Оперативный штаб Белгородской области опроверг распространяемый в соцсетях «приказ военного комиссариата» о «мобилизации и изъятии техники», документ является фейком.

«Военный комиссариат Белгородской области назвал фейком распространяемый по соцсетям приказ. По данным военкомата региона, подобный документ в ведомстве не издавался и руководителем комиссариата не подписывался», — цитирует оперштаб РИА Новости.

Оперштаб напомнил, доверять следует только информации, размещённой на официальных ресурсах органов власти.

27 сентября директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что более 4,2 млн фейков о проведении частичной мобилизации распространено в интернете.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях.