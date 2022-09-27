Мизулина: в интернете распространено более 4,2 млн фейков о частичной мобилизации

Более 4,2 млн фейков о проведении частичной мобилизации распространено в интернете, рассказала директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«По данным мониторинга «Лиги безопасного интернета», на данный момент в связи с проведением референдумов распространено 4,2 млн недостоверных сообщений под видом достоверных о частичной мобилизации», — приводит её слова РИА Новости.

Мизулина сообщила, что в интернете также зафиксировано 1,9 млн фейковых сообщений о проведении референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях.

Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.