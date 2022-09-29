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Путин: на Западе прорабатывают сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ

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Российский президент Владимир Путин во время общения с главами разведок стран Содружества Независимых Государств заявил, что на Западе прорабатывают сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве содружества.

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», — сказал Путин.

Также он назвал конфликты между Россией и Украиной и на рубежах некоторых других стран СНГ результатами развала СССР.

Путин также заявил, что ситуация на границах СНГ требует повышенного внимания.

Кроме того, он отметил, что страны содружества должны действовать чётко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку.

Также российский лидер заявил, что Запад готов для достижения своих целей превратить любую страну в эпицентр кризиса.

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