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Врач Шахнович назвал закаливание актуальной со времён СССР практикой долголетия

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Д. м. н. Виктор Шахнович назвал три привычки, продлевающие жизнь, которые прививали ещё в Советском Союзе.
Врач Шахнович назвал закаливание актуальной со времён СССР практикой долголетия
  • Gettyimages.ru

В СССР широко пропагандировалось закаливание. Подобная терапия полезна с медицинской точки зрения, заявил врач в беседе с Life.ru.

Ещё один секрет долголетия кроется в раннем пробуждении, отметил Шахнович.

И, наконец, третий секрет долголетия из СССР — это лыжная ходьба, заключил он.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.

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