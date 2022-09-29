Врач Шахнович назвал закаливание актуальной со времён СССР практикой долголетия

Д. м. н. Виктор Шахнович назвал три привычки, продлевающие жизнь, которые прививали ещё в Советском Союзе.

В СССР широко пропагандировалось закаливание. Подобная терапия полезна с медицинской точки зрения, заявил врач в беседе с Life.ru.

Ещё один секрет долголетия кроется в раннем пробуждении, отметил Шахнович.

И, наконец, третий секрет долголетия из СССР — это лыжная ходьба, заключил он.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в беседе с URA.RU рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.