Путин дал кабмину право запрета перевозки грузов транспортом из недружественных стран
- РИА Новости
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также уточняется, что в случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, виды перевозок, на которые распространяется это ограничение.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть.
В конце июля правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него включили острова Гернси и Мэн, а также Багамские.