Путин дал кабмину право запрета перевозки грузов транспортом из недружественных стран

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право вводить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории страны транспортными средствами, принадлежащими перевозчикам из недружественных стран.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также уточняется, что в случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, виды перевозок, на которые распространяется это ограничение.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть.

В конце июля правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него включили острова Гернси и Мэн, а также Багамские.