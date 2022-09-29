военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин дал кабмину право запрета перевозки грузов транспортом из недружественных стран

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предоставил правительству право вводить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории страны транспортными средствами, принадлежащими перевозчикам из недружественных стран.
Путин дал кабмину право запрета перевозки грузов транспортом из недружественных стран
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также уточняется, что в случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, виды перевозок, на которые распространяется это ограничение.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефть.

В конце июля правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него включили острова Гернси и Мэн, а также Багамские.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить