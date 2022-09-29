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В Удмуртии госпитализировали 55 человек с COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 55 человек с коронавирусом.
В Удмуртии госпитализировали 55 человек с COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Медики выявили 1231 новый случай заболевания. В числе заболевших 188 детей до 14 лет и 272 человека старше 65 лет.

Один пациент скончался.

Наряду с этим в Приангарье выявили 486 инфицированных за прошедшие 24 часа. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы управления Роспотребнадзора Иркутской области.

Зарегистрировано два летальных случая.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 38 739 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 40 017. Об этом сообщили в оперативном штабе.

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