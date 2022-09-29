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Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием Путина 30 сентября в Кремле

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Депутатам Госдумы разослали приглашения на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России Владимира Путина.
Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием Путина 30 сентября в Кремле
  • РИА Новости

Об этом сообщил депутат Денис Парфёнов.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В.В. Путина», — написал Парфёнов в Telegram.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены встретиться с Путиным.

28 сентября появилась информация, что руководство освобождённых территорий прибыло в Москву.

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