Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием Путина 30 сентября в Кремле

Депутатам Госдумы разослали приглашения на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил депутат Денис Парфёнов.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В.В. Путина», — написал Парфёнов в Telegram.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены встретиться с Путиным.

28 сентября появилась информация, что руководство освобождённых территорий прибыло в Москву.