Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами на удалёнке
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Одна из самых высоких зарплат доступна менеджеру по продажам в диджитал-агентстве в Екатеринбурге — до 180 тыс. рублей.
В подмосковной Балашихе ищут швею-надомницу с окладом до 108 тыс. рублей в месяц. До 100 тыс. рублей может заработать технолог мебельного производства.
Ещё в одной из фирм свободно место тайного покупателя. Такому специалисту готовы платить до 90 тыс. рублей.
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