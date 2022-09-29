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Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами на удалёнке

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Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил осенний рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удалённой работой.
Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами на удалёнке
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Одна из самых высоких зарплат доступна менеджеру по продажам в диджитал-агентстве в Екатеринбурге — до 180 тыс. рублей.

В подмосковной Балашихе ищут швею-надомницу с окладом до 108 тыс. рублей в месяц. До 100 тыс. рублей может заработать технолог мебельного производства. 

Ещё в одной из фирм свободно место тайного покупателя. Такому специалисту готовы платить до 90 тыс. рублей.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.

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