Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами на удалёнке

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил осенний рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удалённой работой.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Одна из самых высоких зарплат доступна менеджеру по продажам в диджитал-агентстве в Екатеринбурге — до 180 тыс. рублей.

В подмосковной Балашихе ищут швею-надомницу с окладом до 108 тыс. рублей в месяц. До 100 тыс. рублей может заработать технолог мебельного производства.

Ещё в одной из фирм свободно место тайного покупателя. Такому специалисту готовы платить до 90 тыс. рублей.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.