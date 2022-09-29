В Красноярском крае задержали приковывавших свою дочь на цепь родителей
«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины — жителей посёлка Зеленый Бор города Минусинска Красноярского края», — приводит заявление РИА Новости.
Следователи полагают, что родители сажали подростка на цепь с мая по июль.
Мужчина задержан, женщине вручили подписку о невыезде.
В июле 2019 года сообщалось, что на Кубани мужчина приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.
Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся, после чего работники обратились в полицию.
В августе суд ограничил мужчину в родительских правах.