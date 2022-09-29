военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Красноярском крае задержали приковывавших свою дочь на цепь родителей

Короткая ссылка
В Минусинске Красноярского края возбуждено уголовное дело против родителей, которых подозревают в том, что они приковывали цепью свою 13-летнюю дочь, сообщил региональный главк СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины — жителей посёлка Зеленый Бор города Минусинска Красноярского края», — приводит заявление РИА Новости.

Следователи полагают, что родители сажали подростка на цепь с мая по июль.

Мужчина задержан, женщине вручили подписку о невыезде.

В июле 2019 года сообщалось, что на Кубани мужчина приковал своего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с женой и четырёхлетним сыном в Краснодар.

Ребёнок сумел освободиться, пришёл в магазин рядом с домом и рассказал о случившемся, после чего работники обратились в полицию.

В августе суд ограничил мужчину в родительских правах

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить