Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В сообщении говорится, что «30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные».

В связи с этим граждан призвали отказаться в этот день от поездок на личных автомобилях в центр города.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города прошли с 9 по 11 сентября по всей Москве.

23 июля ряд улиц в Москве перекрывали в связи с проведением летней велогонки La Strada.