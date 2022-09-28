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Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября

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Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. 
Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В сообщении говорится, что «30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные».

В связи с этим граждан призвали отказаться в этот день от поездок на личных автомобилях в центр города.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города прошли с 9 по 11 сентября по всей Москве.

23 июля ряд улиц в Москве перекрывали в связи с проведением летней велогонки La Strada.

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