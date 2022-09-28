Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
В сообщении говорится, что «30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные».
В связи с этим граждан призвали отказаться в этот день от поездок на личных автомобилях в центр города.
Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города прошли с 9 по 11 сентября по всей Москве.
23 июля ряд улиц в Москве перекрывали в связи с проведением летней велогонки La Strada.