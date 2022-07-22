Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением летней велогонки La Strada 23 июля

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В Москве 23 июля пройдёт крупная летняя велогонка La Strada. В связи с этим в столице перекроют некоторые улицы в центре и на западе.
Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением летней велогонки La Strada 23 июля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Сама гонка стартует в 9:00, но движение начнут перекрывать уже в ночь на 22 июля, пишет kp.ru.

Перекрытия затронут Крылатскую улицу, участок от Пресненской и Краснопресненской набережных, Нижние Мневники в сторону Рублёвского шоссе и ряд других улиц и набережных Москвы.

С полным перечнем перекрытий улиц можно ознакомиться на сайте ЦОДД.

La Strada — любительская гонка, поучаствовать в которой может любой желающий, достигший возраста 18 лет. Маршрут пролегает по центру Москвы и самым живописным местам города, включая набережные. Дистанцию может выбрать сам участник: 20, 40 или 80 км.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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