Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением летней велогонки La Strada 23 июля

В Москве 23 июля пройдёт крупная летняя велогонка La Strada. В связи с этим в столице перекроют некоторые улицы в центре и на западе.

Сама гонка стартует в 9:00, но движение начнут перекрывать уже в ночь на 22 июля, пишет kp.ru.

Перекрытия затронут Крылатскую улицу, участок от Пресненской и Краснопресненской набережных, Нижние Мневники в сторону Рублёвского шоссе и ряд других улиц и набережных Москвы.

С полным перечнем перекрытий улиц можно ознакомиться на сайте ЦОДД.

La Strada — любительская гонка, поучаствовать в которой может любой желающий, достигший возраста 18 лет. Маршрут пролегает по центру Москвы и самым живописным местам города, включая набережные. Дистанцию может выбрать сам участник: 20, 40 или 80 км.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.