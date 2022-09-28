МИД России: референдумы проведены по принципам международного права
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«Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что жители данных регионов реализовали своё право на самоопределение.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.