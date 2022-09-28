МИД России: референдумы проведены по принципам международного права

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР осуществлены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявили в МИД России.

«Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что жители данных регионов реализовали своё право на самоопределение.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.