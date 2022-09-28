«Объясняем.рф»: уволившиеся недавно контрактники подлежат мобилизации в первую очередь
- РИА Новости
На портале опубликован ответ на вопрос, могут ли гражданина мобилизовать, если он недавно уволился в запас после службы по контракту.
«Да, могут, в приоритетном порядке», — говорится в ответе.
Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, напомнили на портале.
В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.
Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.