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«Объясняем.рф»: уволившиеся недавно контрактники подлежат мобилизации в первую очередь

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Россияне, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке, сообщил портал «Объясняем.рф».
«Объясняем.рф»: уволившиеся недавно контрактники подлежат мобилизации в первую очередь
  • РИА Новости

На портале опубликован ответ на вопрос, могут ли гражданина мобилизовать, если он недавно уволился в запас после службы по контракту.

«Да, могут, в приоритетном порядке», — говорится в ответе.

Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, напомнили на портале.

В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. 

Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

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