«Объясняем.рф»: уволившиеся недавно контрактники подлежат мобилизации в первую очередь

Россияне, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке, сообщил портал «Объясняем.рф».

На портале опубликован ответ на вопрос, могут ли гражданина мобилизовать, если он недавно уволился в запас после службы по контракту.

«Да, могут, в приоритетном порядке», — говорится в ответе.

Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет, напомнили на портале.

В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.