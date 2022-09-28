«Объясняем.рф»: предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых — 50 лет

Предельный возраст призыва в рамках частичной мобилизации рядового и сержантского состава составляет 50 лет.

«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет», — говорится на портале «Объясняем.рф».

Ранее Министерство обороны России разъяснило порядок проведения частичной мобилизации, о которой 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин.

В рамках спецоперации будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей.

При этом число подлежащих призыву определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.

Призывать будут офицеров, рядовых и сержантов.