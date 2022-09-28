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Компания «ОЭЗ «Технополис Москва» выпустила 1 млн изделий для пациентов со стомой в 2022 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резидент технополиса «Москва» компания «Гемамед» с начала года изготовила для нужд Москвы более 1 млн медицинских изделий для пациентов со стомой.
Компания «ОЭЗ «Технополис Москва» выпустила 1 млн изделий для пациентов со стомой в 2022 году

Об этом пишет НСН.

Изделия изготовлены в рамках офсетного контракта, согласно условиям которого город будет закупать продукцию в течение восьми лет и потратит на это 8,6 млрд рублей.

С начала года в столичные больницы направлено более 1 млн медицинских изделий на сумму 388 млн рублей.

Уточняется, что пациенты в Москве получают такую продукцию бесплатно.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что за первые пять месяцев 2022 года в Подмосковье на 27,8% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

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