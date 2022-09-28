Компания «ОЭЗ «Технополис Москва» выпустила 1 млн изделий для пациентов со стомой в 2022 году
Об этом пишет НСН.
Изделия изготовлены в рамках офсетного контракта, согласно условиям которого город будет закупать продукцию в течение восьми лет и потратит на это 8,6 млрд рублей.
С начала года в столичные больницы направлено более 1 млн медицинских изделий на сумму 388 млн рублей.
Уточняется, что пациенты в Москве получают такую продукцию бесплатно.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что за первые пять месяцев 2022 года в Подмосковье на 27,8% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.