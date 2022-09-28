военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист Крохин напомнил о важности получения разрешения на перепланировку в квартире

Короткая ссылка
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал, какие работы нельзя проводить в квартире без согласования.
Юрист Крохин напомнил о важности получения разрешения на перепланировку в квартире
  • Gettyimages.ru
  • © StefaNikolic

«Любые перепланировки подлежат согласованию. Некоторые из них требуют разрешения и наличия проекта, а другие можно сделать в упрощённом порядке. К последним относятся ненесущие перегородки, например межкомнатные, которые сделаны не из бетона или кирпича», — рассказал Крохин в разговоре с газетой «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что главным критерием согласования перепланировки является техническая сложность работ. Речь о тех случаях, когда могут быть затронуты несущие элементы, оборудование, происходит перенос отопительных приборов.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о работе сервиса «Вызов мастера», запущенного в апреле 2021 года. За это время жители города направили в единый диспетчерский центр более 100 тыс. заявок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить