Юрист Крохин напомнил о важности получения разрешения на перепланировку в квартире

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал, какие работы нельзя проводить в квартире без согласования.

«Любые перепланировки подлежат согласованию. Некоторые из них требуют разрешения и наличия проекта, а другие можно сделать в упрощённом порядке. К последним относятся ненесущие перегородки, например межкомнатные, которые сделаны не из бетона или кирпича», — рассказал Крохин в разговоре с газетой «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что главным критерием согласования перепланировки является техническая сложность работ. Речь о тех случаях, когда могут быть затронуты несущие элементы, оборудование, происходит перенос отопительных приборов.

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