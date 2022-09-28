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В Минздраве Подмосковья напомнили, что алкоголь усугубляет стресс и тревожность

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В пресс-службе Минздрава Московской области со ссылкой на слова главного внештатного психиатра-нарколога региона Виталия Холдина предупредили россиян, что снимать стресс и тревогу при помощи алкоголя опасно для здоровья.
В Минздраве Подмосковья напомнили, что алкоголь усугубляет стресс и тревожность
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Многие думают, что алкоголь помогает расслабиться и хотя бы на время забыть о проблемах. Однако на самом деле такие напитки вызывают обратный эффект. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств», — сообщили в ведомстве радиостанции «Говорит Москва».

Там также предупредили, что снимать стресс лучше другими способами. Расслабиться помогают занятия спортом, чтение, плавание, прогулки и общение с близкими.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

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