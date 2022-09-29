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В Госдуме предложили ввести федеральную льготу по транспортному налогу для ветеранов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 л. с. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести федеральную льготу по транспортному налогу для ветеранов
  • РИА Новости

В обращении депутат отметил, что в настоящее время законодательством предусмотрены многочисленные меры поддержки ветеранов боевых действий, в том числе в сфере льготного налогообложения.

В то же время единая федеральная льгота в части уплаты транспортного налога для данной категории граждан не предусмотрена. Каждый субъект на своё усмотрение может определять данную льготу, отметил Фёдоров.

Он также уточнил, что в отдельных регионах ветераны сегодня освобождены от уплаты транспортного налога, в ряде регионов участники боевых действий имеют скидки по транспортному налогу либо освобождены от уплаты при условии, что используют автомобили с маломощными двигателями.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л. с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера.

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