РБК: мобилизованным гражданам предоставили льготы на нотариальные услуги
- РИА Новости
Как пишет издание, льготу распространят в том числе на услуги по удостоверению доверенностей и выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.
Палата также предложила создать в регионах дежурные нотариальные конторы, которые будут работать без выходных.
«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — сказали изданию.
Перечень дежурных контор в регионе будет определять нотариальная палата субъекта, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Общероссийский народный фронт откроет во всех регионах России центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации.