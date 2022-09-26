военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РБК: мобилизованным гражданам предоставили льготы на нотариальные услуги

Короткая ссылка
Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.
РБК: мобилизованным гражданам предоставили льготы на нотариальные услуги
  • РИА Новости

Как пишет издание, льготу распространят в том числе на услуги по удостоверению доверенностей и выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

Палата также предложила создать в регионах дежурные нотариальные конторы, которые будут работать без выходных.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — сказали изданию.

Перечень дежурных контор в регионе будет определять нотариальная палата субъекта, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Общероссийский народный фронт откроет во всех регионах России центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить