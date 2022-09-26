РБК: мобилизованным гражданам предоставили льготы на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Как пишет издание, льготу распространят в том числе на услуги по удостоверению доверенностей и выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей.

Палата также предложила создать в регионах дежурные нотариальные конторы, которые будут работать без выходных.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — сказали изданию.

Перечень дежурных контор в регионе будет определять нотариальная палата субъекта, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Общероссийский народный фронт откроет во всех регионах России центры помощи гражданам, чьи права были нарушены в ходе проведения частичной мобилизации.