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Депутат Бессараб назвала условия реализации идеи амнистии по штрафам ГИБДД для мобилизованных

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение освободить мобилизованных граждан от штрафов за нарушения ПДД.
Депутат Бессараб назвала условия реализации идеи амнистии по штрафам ГИБДД для мобилизованных
  • РИА Новости

По мнению депутата, если было совершено административное правонарушение и никакого вреда не было причинено участникам дорожного движения, то это может быть «объективно необходимой мерой».

Кроме того, парламентарий напомнила о принятии в первом чтении проекта о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.

«Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении», — заключила она.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить мобилизованных граждан от штрафов за нарушения ПДД. 

Мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых, в том числе, могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах, отметил он.

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