Эндокринолог Павлова назвала кофе и шоколад хорошими стимуляторами осенью

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что осенняя сонливость, ощущение беспричинной усталости и апатия часто бывают связаны с недостатком витаминов в организме, особенно витамина D.

«В основном сезонная осенняя слабость бывает связана с дефицитом витамина D. Человек убеждён, что если летом солнца много, то витамин D обязательно накопится. Отказ от его приёма приводит к дефициту как раз ближе к осени, и начинается осенняя хандра», — объяснила специалист в беседе с Радио Sputnik.

По её словам, хорошими стимуляторами в осенний период являются кофе и шоколад, однако и то и другое необходимо употреблять в умеренных количествах, резюмировала Павлова.

Ранее врач-диетолог сети лабораторий «ЛабКвест», член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU посоветовала людям после 40 лет сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки.