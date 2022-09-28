Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса
- РИА Новости
«Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день... Поэтому в центре Гамалеи было принято решение, приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин», — передаёт слова академика РИА Новости.
Логунов пояснил, что главное отличие мРНК-платформы в том, что она может начать борьбу с вирусом «практически стремительно, в первые полчаса».
Он добавил, что мРНК-платформа может быть использована для профилактики и в терапевтических целях.
25 сентября вирусолог центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато.