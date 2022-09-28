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Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса

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Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступил к созданию российской мРНК-вакцины против COVID-19, сообщил замдиректора центра по научной работе академик РАН Денис Логунов.
Центр Гамалеи приступил к разработке российской мРНК-вакцины против коронавируса
  • РИА Новости

«Технология мРНК-вакцин имеет одно важное преимущество. Вакцину мРНК можно вводить хоть пять раз, хоть каждый месяц, хоть каждый день... Поэтому в центре Гамалеи было принято решение, приказом директора создана межлабораторная группа по разработке таких вакцин», — передаёт слова академика РИА Новости.

Логунов пояснил, что главное отличие мРНК-платформы в том, что она может начать борьбу с вирусом «практически стремительно, в первые полчаса».

Он добавил, что мРНК-платформа может быть использована для профилактики и в терапевтических целях.

25 сентября вирусолог центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато.

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